مسئول عمانى يكشف السبب وراء ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

قال الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن السبب وراء تغير مؤشر المنحنى الوبائي لإصابات فيروس كورونا المستجد يعود بسبب التجمعات العائلية.





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وأوضح "العبري"، خلال مداخلة عبر تلفزيون عمان، أن ثلثى الإصابات فى السلطنة لعمانيين حيث تبين عن طريق تحليل البيانات أن أكثر الحالات تعود لإصابة أشخاص من أفراد العائلة الواحدة نتيجة التجمعات وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية الموصى بها.





ولفت العبري، إلى أن فى الفترة الماضية لوحظ تغير في المنحنى الوبائي لمعدلات الإصابات والتى تتزايد يوما عن يوم.









فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد بالفيروس إلى 259.





وذكرت الوزارة، عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، أنه تم تسجيل 2164 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58179 حالة. وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة هناك 1572 لعمانيين، و592 لغير عمانيين.





وتم تسجيل 1159 حالة تعاف جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 37257 ألفا.





وحثت الوزارة جميع السكان على الحفاظ على استخدام الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي.



