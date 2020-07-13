باستخدام مساعد جوجل.. إزاي تعمل مكالمة WhatsApp

لاشك أن تطبيق واتسآب للمراسلات الفورية المجانية هو الأشهر فى العالم، حيث يتجاوز عدد مستخدميه أكثر من 2 مليار شخص، وبالتالى فكل ميزة يوفرها هذا التطبيق تكون محط اهتمام الكثيرين ومنها إجراء المكالمات الصوتية والفيديو، والتى باتت أكثر سهولة من خلال مساعد جوجل الشخصي.









وبحسب CNET التقني، يمكنك إجراء ذلك من خلال مساعد جوجل الشخصي على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، بكل بساطة تنادى هاتفك بكلمة مرحبًا جوجل Hey Google، أو اضغط لمدة طويلة على زر الشاشة الرئيسية.









ولكن قبل ذلك قم بتشغيل المساعد ليتلقي هذا الأمر، وأخبره الآتى، إجراء مكالمة واتسآب بكذا، أو Make a WhatsApp call to contact-name، والطريقة الأخري من خلال أمر، اتصل بكذا على واتسآب Call contact-name on WhatsApp، ونفس الخطوات أيضًا عند إجراء مكالمة فيديو.









جدير بالذكر أن منصة واتسآب كانت قد أعلنت عن 3 ميزات مؤخرًا، نستعرضها فيما يلى :



