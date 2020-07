باستخدام مساعد جوجل.. إزاي تعمل مكالمة WhatsApp

لاشك أن تطبيق واتسآب للمراسلات الفورية المجانية هو الأشهر فى العالم، حيث يتجاوز عدد مستخدميه أكثر من 2 مليار شخص، وبالتالى فكل ميزة يوفرها هذا التطبيق تكون محط اهتمام الكثيرين ومنها إجراء المكالمات الصوتية والفيديو، والتى باتت أكثر سهولة من خلال مساعد جوجل الشخصي.

وبحسب CNET التقني، يمكنك إجراء ذلك من خلال مساعد جوجل الشخصي على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، بكل بساطة تنادى هاتفك بكلمة مرحبًا جوجل Hey Google، أو اضغط لمدة طويلة على زر الشاشة الرئيسية.

ولكن قبل ذلك قم بتشغيل المساعد ليتلقي هذا الأمر، وأخبره الآتى، إجراء مكالمة واتسآب بكذا، أو Make a WhatsApp call to contact-name، والطريقة الأخري من خلال أمر، اتصل بكذا على واتسآب Call contact-name on WhatsApp، ونفس الخطوات أيضًا عند إجراء مكالمة فيديو.

جدير بالذكر أن منصة واتسآب كانت قد أعلنت عن 3 ميزات مؤخرًا، نستعرضها فيما يلى :

1- تخصيص محادثة لأحد الأشخاص على الشاشة الرئيسية لهاتفك





وهذه الميزة متاحة لهواتف أندرويد بشكل أسهل، حيث تمكنك من إنشاء اختصارات للمحادثات على شاشتك الرئيسية خاصة إذا كان هناك أشخاص معينة تتحدث معهم كثيرًا.









وعليك الضغط مع الاستمرار على الدردشة التى تريد تخصيصها، والتي ستختارها وستظهر علامة تبويب، حدد خيار Add Shortcut Short أو اختصار محادثة وستظهر الدردشة المعنية كصورة ملف تعريف الشخص على الشاشة الرئيسية لهاتفك المحمول.









2- ميزة وضع التخفي





وميزة التخفى هي عبارة عن إلغاء خاصية Last Seen أو آخر ظهور، ولتفعيلها اذهب إلى قائمة الخصوصية، Privacy menu ، وتحت خاصية Last Seen أو آخر ظهور ، اضغط على إخفائها عن الجميع، ولن يعرف أحد ما إذا كنت على التطبيق أم لا.









3- إرسال رسالة مكتوبة عند طريق صوتك





ويمكن إرسال رسالة عند طريق صوتك باستخدام المساعد الصوتى في هواتف آيفون Siri أو المساعد الصوتى في هواتف أندرويد