قبل 28 أغسطس.. أحمد مجاهد يطالب اللجنة الخماسية بسرعة تحديد موعد الجمعية العمومية والانتخابات..فيديو





وأضاف أحمد مجاهد في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أن الرأي العام من حقه معرفه موعد الانتخابات الجديدة لـ اتحاد الكرة مشددا على ان يوم 28 اغسطس المقبل سيوافق مرور 100 عام على أول مباراة دولية للمنتخب، ومن الصعب الاحتفال بها بمجلس مؤقت.





وأوضح أنه لا يعلم اذا ما كانت الانتخابات ستكون لعام واحد أم لـ 4 أعوام، مشددا على ان جميع اللوائح تنص على ضرورة وجود مجلس منتخب وتفعيل دور الجمعيات العمومية.





ونوه إلى أنه في حال خاض هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد السابق، الانتخابات؛ سيفوز بها بالتزكية، خاصة وانه في شهر مارس لديه انتخابات اللجنة التنفيذية في اتحاد الكرة .

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق أن اللجنة الخماسية تلقت خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " يوم 6 يوليو ؛ لضرورة تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية لإقرار اللائحة الجديدة.