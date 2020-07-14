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الهيئة القومية للأنفاق: لم نرفع أسعار تذاكر المترو.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:39 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه لم يتم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في الفترة الحالية.

وأضاف اللواء عصام والي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن هناك صفقة  32 قطارا جديدا مع شركة هيواندي في كوريا الجنوبية، وهذا العدد لاستكمال أسطول الخط الثاني.

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق, أن القطارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في الخدمة المقدمة للجمهور.

وأوضح اللواء الدكتور عصام والي أن هذا القطارات الجديدة تتكون من 8 عربات وتتسع لـ1600 راكب إلى 1800 راكب.

وأشار إلي أن هذه القطارات احدث قطارات علي مستوي العالم من حيث أنظمة الاتصالات أو الحماية التي بها.

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