أمير مرتضي: جروس تسبب في أزمة بين اللاعبين

أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، أن السويسري جروس المدير الفني السابق للقلعة البيضاء هو من طلب الرحيل عقب التفاوض لاستمراره مع الفريق.





وأضاف أمير مرتضي منصور خلال لقائه بفضائية "النهار"، أن جروس كان يهتم كثيرا بالعودة إلي التدريب في الخليج مرة أخري ولم ينتظر لنهاية بطولة الدوري الممتاز على عكس الفرنسي بارتيس كارتيرون الذي ظل يتولي قيادة الفريق رغم رفضه عام 2014. ظل





وأوضح أن السويسري جروس قام بافتعال بعض المشاكل مع اللاعبين وتجاهلهم في التدريبات والتركيز مع 14 لاعبا فقط، ودون وضع خطه طويلة المدي مع الفريق .





وتابع:" مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لم يتدخل في عمل أي شخص داخل الجهاز الفني الخاص بكورة القدم .





ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تدريبات قوية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد وخوض دوري أبطال إفريقيا.