AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضي: جروس تسبب في أزمة بين اللاعبين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:26 ص
جروس المدير الفني
جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري جروس المدير الفني السابق للقلعة البيضاء هو من طلب الرحيل عقب التفاوض لاستمراره مع الفريق.

وأضاف أمير مرتضي منصور خلال لقائه بفضائية "النهار"، أن جروس كان يهتم كثيرا بالعودة إلي التدريب في الخليج مرة أخري ولم ينتظر لنهاية بطولة الدوري الممتاز على عكس الفرنسي بارتيس كارتيرون الذي ظل يتولي قيادة الفريق رغم رفضه عام 2014.

وأوضح أن السويسري جروس قام بافتعال بعض المشاكل مع اللاعبين وتجاهلهم في التدريبات والتركيز مع 14 لاعبا فقط، ودون وضع خطه طويلة المدي مع الفريق .

وتابع:" مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لم يتدخل في عمل أي شخص داخل الجهاز الفني الخاص بكورة القدم .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تدريبات قوية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد وخوض دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اعتزاله التدريب.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ جروس

مرتضى منصور لـ صدى البلد: تجديد عقد كارتيرون موسمين .. غدًا

أمير مرتضى منصور: عقد كارتيرون لا يتضمن بنودا مبالغا فيها .. فيديو

رفض إجراء مسحة كورونا للاعبين.. كارتيرون يفضل خوض دوري جديد بالتشاور مع مجلس الزمالك

أخبار الزمالك| النادي يقرر عدم استكمال الدوري ويرفض منح الأهلي اللقب

عقب تجديد تعاقده.. أمير مرتضى: الجميع يشعر بالراحة لـ وجود كارتيرون

ترشيحاتنا

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بصورة البطاقة وخلال 4 ساعات فقط.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

آبي أحمد لازم يرحل.. الإثيوبيون يدشنون هاشتاج #AbiyMustGo

مرتضى منصور: الزمالك قادر على شراء ميسي حاليا.. فيديو

AdvertisementS

بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

مرتضى منصور مفجرا مفاجأة: رمضان صبحي زملكاوي..وحسن شحاتة أهلاوي

الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199

كاف في ورطة.. الاتحاد الإمارتي يفجر مفاجأة حول استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

نجم الزمالك السابق: حزين فيما يحدث من تجاوزات قناة النادي..فيديو

نجم الترسانة: رفضت الزمالك من أجل عيون الأهلي.. فيديو

مرتضى منصور: الزمالك قادر على شراء ميسي حاليا.. فيديو

أخبار الرياضة.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي.. الاتحاد الإماراتي يفجر مفاجأة بشأن استضافة دوري أبطال أفريقيا

ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

لن أجدد عقدي.. يورجن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول

أخبار الرياضة السعودية.. أول رد رسمي من أهلي جدة على فسخ نجم الفريق لتعاقده.. أزمة كبيرة تواجه الهلال قبل استئناف الدوري

ميدو يضع حلا للصراع بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت