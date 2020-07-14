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أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسية يقرر إجراء تعديلات وزارية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، أمس الإثنين، عن قراره بإجراء تعديلات على حكومته، رافضا الكشف عن أي تفاصيل أخرى. 

وقال الفخفاخ في بيان له إنه رفض الدعوة التي أعلنتها حركة النهضة، إخوان تونس، لإجراء مشاورات سياسية من أجل مشهد سياسي بديل. 

وأضاف الفخفاخ:  "قررت إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة".

ومن ناحية أخرى، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية التونسية، هيكل مكي، أن عدد التوقيعات على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي تجاوز بكثير الـ 73 إمضاء، المطلوبة لإيداع العريضة لدى مكتب مجلس نواب الشعب وتمريرها إلى الجلسة العامة.

ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، أضاف مكي، أمس الاثنين، أن الامضاءات على العريضة متواصلة، لافتا إلى أن جميع نواب الكتلة الديمقراطية قد وقعوا عليها.
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