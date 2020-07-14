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أخبار العالم

موقف محرج لوزير الصحة الأسترالي بسبب الكمامة.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تعرض وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، لموقف محرج على الهواء عقب فشله في ارتداء "الكمامة" مرتين خلال مؤتمر صحفي. 

وطالب وزير الصحة الأسترالي من المواطنين ارتداء الكمامة، وحاول إرشادهم لكيفية ارتدائها، ليفشل هو في ذلك مرتين، حيث غطى بالكمامة عينيه بدلا من أنفه وفمه. 

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، وتم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

ونشرت المنظمة مؤخرا تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا، أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.

وقالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بفيروس كورونا في المنظمة إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوما مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى على ما يبدو.
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