الأهلاوية هتفضل رأسهم في السما.. أسامة حسني يساند الخطيب

ساند أسامة حسني لاعب النادي الأهلي السابق، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن الأزمات المتتالية بينه وبين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكتب أسامة حسني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب دايما الأهلويه هتفضل راسهم في السما".





وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، طالب، في خطاب: رسمي امس، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ما يعلنه دومًا ويشير إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضوح، بأنه لا يوجد شخص فوق القانون. ومحاسبة رئيس نادي الزمالك على تجاوزاته غير الأخلاقية «الفجة» التي تسيء إلى سمعة الأسر والعائلات وتهدد قيم وثوابت المجتمع المصري.

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وقال رئيس الأهلي في خطابه لرئيس الحكومة إن النادي الأهلي تقدم بشكواه عدة مرات لإيقاف خروقات رئيس الزمالك، الذي يكيل السباب والشتائم ويخوض في الأعراض دون حسيب أو رقيب. وأن الأهلي على مدار عام ونصف العام من الشتائم والسباب والألفاظ الخارجة لم يتلقَّ أي رد، رغم خطورة ما يحدث على وحدة الصف بين أبناء الوطن.