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محافظات

انخفاض ملحوظ.. تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا بالوادي الجديد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تسجيل ٥ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3 حالات بالخارجة وحالتين بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٨٢ إصابة منهم ٣٨ حالة وفاة منذ بداية الأزمة. 

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، تعافي ٣ حالات من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفى الداخلة العام، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين لـ ٢٧٨ حالة، بالإضافة لانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ١٤٧ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وناشد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

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وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وفى سياق متصل حذرت المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥). 

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة تحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

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