بمساحات تزيد على 19 ألف فدان.."الزراعة" تنهى موافقات لمشروعات الإنتاج الداجني في ٩ مواقع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار كافة الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، في ٩ مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا ، الوادي الجديد ، الأقصر ، شمال سيناء باجمالي مساحات تزيد على 19 الف فدان، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.





ومن جهته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، انه تمت الموافقة على اقامة مشروعات الانتاج الداجني، وتضمين المواقع التسعة، ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018.









واشار القصير الى انه تم عمل المخطط العام لكل موقع من المواقع المشار اليها بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجني المخطط استيعابه بكل موقع وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة .





واوضح وزير الزراعة ان الهدف من التخطيط تعظيم الإستفادة من مساحات الأراضي من خلال اقامة مشروعات انتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع انتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع امكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غير جاذبة للطيور وغير شرهه للمياه.





ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان محافظة قنا، يتبعها عدد أربع مواقع، هي المراشدة ، بمساحة 6602 فدان، حيث تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف يشغل المشروع مساحة 5560 فدانا بالإضافة الى مساحة 1282 فدانا تستغل كبعد وقائي، وموقع اخر بالمراشدة ، بمساحة 8421 فدانا ينقسم الى جزئين :الجزء الأول يتضمن موقع شركة قنا للدواجن ،والتي قد سبق دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل وتمت دراسة و موافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية الخاصة بالمشروع ، وتم بناءً على ذلك الإتفاق المبدئي بين محافظة قنا و شركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدان بالإضافة الى مساحة البعد الوقائي وتبلغ 1286 فدان وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها تمهيدا لصدور قرارفخامة السيد رئيس الجمهورية بتخصيصها.

واوضح ان مشروع شركة قنا للدواجن يشتمل على مزارع أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ، محطة بيوجاز ، زراعة نبات الجوجوبا.





أما الجزء الباقي من الموقع ويقع على مساحة 3146 فدانا بالإضافة الى حصة البعد الوقائي بمساحة 1275 فدانا فقد تم تخطيطه كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف.





وقال ان الموقع الثالث بمنطقة غرب قوص ، بمساحة 25 فدانا، ويتم استغلاله في اقامة محطة بدارى تسمين، والرابع بمنطقة غرب قنا ، بمساحة 26.5 فدان ، ويتم استغلاله في اقامة محطة بدارى تسمين.

وتابع ان محافظة الوادى الجديد، يتبعها موقعين، الاول بواحة باريس ، بمساحة 981 فدانا ، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 786 فدانا بالإضافة الى مساحة 165 فدانا بعد وقائي، والثاني ايضا بواحة باريس ، بمساحة 1847 فدانا تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 1460 فدانا بالإضافة الى مساحة357 فدانا بعد وقائي .





واضاف ان هناك موقعا أيضا بمنطقة الحسنة بمحافظة شمال سيناء بمساحة 96.7 فدان، وتم التخطيط المبدئي للموقع ليشتمل على محطة انتاج بدارى تسمين، لافتا الى انه يتبع محافظة الأقصر موقعين، الاول في أرمنت ، بمساحة 499 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف، والثاني في اسنا ، بمساحة 624 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف.