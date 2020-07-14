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فن

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نايا ريفيرا قبل غرقها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:51 ص
نايا ريفيرا
نايا ريفيرا
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شروق ابراهيم
ذكر موقع  Just Jared ، أن مكتب شرطة مقاطعة فينتورا كشف عن سبب وفاة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا غرقًا وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها. 

وكشفت الشرطة الامريكية في مؤتمر صحفيا بعد العثور على جثمان نايا ريفيرا انها قد تكن توفيت بعد محاولاتها لانقاذ طفلها البالغ من العمر اربعة اعوام بعد تحرك القارب بسبب تيارات بحيرة. 

ولفتت الشرطة الامريكية في تصريحاتها إلى أن نايا ريفيرا بذلت مجهودا كبيرا لانقاذ نجلها لاسيما لم تمتلك طاقة كافية لانقاذ نفسها لذلك ماتت غرقا. 

واعلن حساب مكتب شرطة مقاطعة فنتورا عبر موقع التدوين الاجتماعي  تويتر،  العثور على جثة نايا ريفيرا في بحيرة بيرو مساء الاثنين، بعد عملية بحث استغرقت 6 ايام.

ويأتي ذلك بعدما عاشت أسرة  نايا ريفيرا، ليلة صعبة، بعد ذهابهم لموقع غرق ابنتهم بأحد شواطئ بحيرات كاليفورنيا، من أجل البحث عنها.

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