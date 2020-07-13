العثور على جثة نجمة هوليوود في بحيرة بيرو بعد أيام من اختفائها

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن العثور على جثة الفنانة الأمريكية نايا ريفيرا ، المختفاة منذ غرقها الأربعاء الماضي في بحيرة بيرو بضواحي كاليفورنيا.





أعلن أنه تم العثور على جثة نايا ريفيرا في بحيرة بيرو هذا الصباح، وهناك مؤتمر صحفي في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت كاليفورنيا عن تفاصيل الحادثة. وأوضحت التقارير، أن حساب مكتب شرطة مقاطعة فنتورا عبر تويتر،





كان ذلك بعدما عاشت أسرة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، ليلة صعبة، بعد ذهابهم لموقع غرق ابنتهم بأحد شواطئ بحيرات كاليفورنيا، من أجل البحث عنها.





ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور لوالدتها التي ظهرت وهي تجلس على ركبتها وتبكي بحرقة على رحيل ابنتها، بينما ظهر والدها وهو في وسط المياه وملامح الصدمة على وجهه وهو يحاول البحث عن ابنته.



