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برلمان

القفاص يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن في البحيرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:47 ص
المهندس السيد سيد
المهندس السيد سيد احمد القفاص
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محمد عبدالله
تلقت لجنة تلقي طلبات مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة عددا من الطلبات للترشح لعضوية المجلس. 

وتقدم اليوم المهندس السيد سيد أحمد القفاص أمين حزب تنظيم مستقبل وطن بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ  كعضو في حزب مستقبل وطن مقعد فردي وحصل على رمز المسدس وجاء ترتيبه رقم ٧  في كشوف المرشحين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنها في اليوم الثالث تلقت طلبات للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وصلت لـ ٥٩ مرشحا سواء بالنظام الفردي (مستقل أو حزبي) أو بنظام القوائم، ليرتفع إجمالي من تقدموا في الأيام الثلاثة الماضية ٣٨٢ مرشحا.
القفاص يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن في البحيرة
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