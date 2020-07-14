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مرأة

شاهد ماذا يحدث للجسم لو تناولت عصير الصبار يوميا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:48 ص
الصبار
الصبار
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لمياء الياسين
 اشتهر الصبار بصفاته المفيدة، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والإنزيمات، إليكِ وفقًا لموقع "برايت سايد" قائمة من الخصائص المعجزة التي يمتلكها هذا النبات، والتي من المؤكد أنها ستساعدك على الحفاظ على صحتك وجمالك.




تعزيز المناعة:
عصير الصبار يدعم وظائف الجسم الوقائية ويحتوي على فيتامين "ج"، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة.


للاستفادة الكاملة من هذه الخصائص، ننصحك بإعداد علاج باستخدام المكونات التالية:

·         1 صبار

·         1 كوب ماء

·         1 ملعقة صغيرة عسل


خذي ورقة صبار مشطوفة مع إزالة الشوك، اطحنيها ، وقومى بإذابة اللب في كوب من الماء، ويمكنك إضافة القليل من العسل حسب الذوق.


وتعد من ضمن الفوائد الأخرى لتناول كوب من عصير الصبار؛ فائدته فى تقليل مستويات السكر فى الدم والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى أن  الصبار يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل حدة مشاكل الأسنان.
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