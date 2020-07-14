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حوادث

يحدث في الإسكندرية.. ضبط 55 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:48 ص
أدوية منتهية الصلاحية
أدوية منتهية الصلاحية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 55 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك داخل مصنع أدوية بالإسكندرية.
  
أكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مصنع للأدوية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجارى وتجميع وحيازة كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك. 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وأمكن ضبط (55580 عبوة من الأدوية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك).
   
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري.
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