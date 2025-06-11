الدفاع الإيراني يهدد بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن وزير الدفاع الإيراني، أن الخسائر الأمريكية ستكون أكبر إذا لم تصل المفاوضات إلى نتيجة.



كما هدد وزير الدفاع الإيراني بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة حال نشوب صراع بين طهران وواشنطن.

كما أفادت وكالات الإعلام الروسية نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا مستعدة لتقديم خدماتها لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران لمساعدة الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق فيما يخص البرنامج النووي بينهما.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، وقال إن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة من الأراضي الإيرانية لمساعدة الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء “ريا نوفوستي”.