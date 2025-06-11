أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على منصة مصر الرقمية .. اعرف رقمك

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 .. ظهرت الآن على منصة مصر الرقمية ، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي

حيث قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإتاحة خدمة الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر منصة "مصر الرقمية".

وتهدف إتاحة خدمة الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على منصة مصر الرقمية ، إلى تمكين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الإستعلام عن أرقام الجلوس بصورة ميسرة وآمنة وسريعة، بما يسهم فى تخفيف العبء على الطلاب وذويهم وتوفير الوقت والجهد، ويعكس حرص الدولة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبى احتياجات المجتمع.

خطوات الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على منصة مصر الرقمية

تتوفر خدمة الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على منصة مصر الرقمية على مدار الساعة، من خلال :

الدخول على منصة "مصر الرقمية" عبر الرابط التالى: https://digital.gov.eg/

اضغط على تصفح الخدمات

اضغط على التعليم

تظهر خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس على منصة مصر الرقمية.

جدير بالذكر أن خدمة الإستعلام عن أرقام الجلوس على منصة مصر الرقمية متاحة أيضا لطلاب التعليم الثانوى الفنى ليتمكنوا من الاستفادة منها لاحقا .

ويأتى إتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس فى إطار العمل على تقديم الخدمات التعليمية رقميا؛ كما تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية المتكاملة التى تسعى منصة مصر الرقمية لتقديمها تنفيذا لاستراتيجية "مصر الرقمية" الرامية إلى بناء مجتمع رقمى شامل ومترابط.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "مصر الرقمية" تضم حالياً 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية.

وتم إطلاق 15 تطبيقًا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid، من بينها: "توكيلاتي"، و"تأميناتي"، و"مركباتي"، و"دعمي"، و"شركاتي"، و"قضاياي"، و"الأحوال الشخصية"، و"الشهر العقاري"، و"الإفتاء"، وغيرها. وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن.