إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى كوبرى قها

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قها بالطريق الزراعي بنها القاهرة بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أعلى كوبرى قها ووجود عددا من المصابين وتكدس مروري بالطريق.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية إصابة 7 أشخاص نتيجة إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قها بالطريق الزراعي اتجاه مدينة بنها وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعي

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.