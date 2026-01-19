قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
أزمة استخباراتية بدولة الاحتلال.. الكشف عن شبكات تجسس داخل الجيش والمتشددين
ضوابط صارمة لترخيص الشركات وحماية العملاء وفقا لقانون التمويل الاستهلاكي
دعاء آخر ليلة في شهر رجب.. كلمات تجلب لك الفرج القريب
الجارديان: بيع جرينلاند لواشنطن يحمل رسالة مدمرة لأوكرانيا
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قسد بمؤسسات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

نظم القانون الإجراءات الجنائية حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض عادل، حال ثبوت عدم مشروعية الحبس، في خطوة تهدف إلى حماية الحرية الشخصية وجبر الأضرار المادية والمعنوية.

وينص القانون على أحقية المتهم في المطالبة بالتعويض إذا ثبت أن الحبس الاحتياطي الذي تعرض له كان غير مبرر قانونيًا، ومن أبرز الحالات التي يستحق فيها التعويض:

صدور قرار نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أي أن الواقعة المنسوبة للمتهم غير صحيحة أو لا تستوجب تحريك الدعوى.

صدور حكم بات بالبراءة بناءً على عدم ارتكاب الواقعة أو عدم تجريمها قانونًا، وليس بسبب الشك أو بطلان الإجراءات.

الحبس الاحتياطي في قضايا بسيطة، مثل الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس القصير، خاصة إذا كان للمتهم محل إقامة ثابت داخل البلاد.

كما يشمل التعويض من نُفذت عليه عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم لاحق بإلغاء التنفيذ أو ببراءته، حيث تعتبر مدة الحبس التي قضاها ضررًا يستحق جبره.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة مسؤولية صرف التعويض، باعتبار أن الحبس وقع بموجب سلطة عامة، شريطة ألا تكون مدة الحبس قد خصمت أو مقاست مع عقوبة أخرى واجبة التنفيذ.

ويُقدَّم طلب التعويض إلى الجهات القضائية المختصة، ويُحدد مقدار التعويض بما يتناسب مع مدة الحبس والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمحبوس، في إطار تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد من أي إجراءات حرمان من الحرية بلا مسوغ قانوني.

