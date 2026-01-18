قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

متى أول أيام شهر شعبان 2026؟.. ردّد أفضل الدعوات لخيري الدنيا والآخرة

أول أيام شهر شعبان 2026
أول أيام شهر شعبان 2026
أحمد سعيد

يتساءل كثيرون بعد انتهاء يوم 28 من شهر رجب عن أول أيام شهر شعبان 2026، حيث يترقب الناس أول أيام شهر شعبان من أجل حساب عدد الأيام لاستقبال شهر رمضان، وقد نشرت دار الإفتاء المصرية بيانًا منذ قليل حول رؤية هلال شهر شعبان لعام 1447 هـ وفي السطور التالية نتعرف على التفاصيل.

متى أول أيام شهر شعبان 2026؟

ولتحديد أول أيام شهر شعبان 2026 ، استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصرية، هلال شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.         

وأضافت دار الإفتاء، في بيان لها، "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا".

وتابعت "تُعلن دار الإفتاء المصرية، أن يومَ الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بتهنئة الأمة بهذه المناسبةِ الكريمةِ، "نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير".

دعاء أول أيام شهر شعبان 2026

يستحب مع أول أيام شهر شعبان 2026 أن يردد المسلم أدعية تجلب له خيري الدنيا والآخرة، ومن أفضل صيغ الدعاء : «يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».

أفضل دعاء أول أيام شهر شعبان 2026

«يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون».

«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».

«يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

«اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، و تداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».

متى أول أيام شهر شعبان 2026 أول أيام شهر شعبان 2026 شهر شعبان 2026 شهر رمضان شعبان 2026 شهر شعبان دعاء أول أيام شهر شعبان 2026 دعاء الدعاء أدعية شهر شعبان بداية شهر شعبان

سلمى ابو ضيف
اورمان الشرقية
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
