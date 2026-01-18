محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة انتشارها بالشوارع لرفع كافه الإشغالات والتعديات المخالفة، لتحقيق السيولة المرورية، واستعادة الوجه الحضاري.

اضاف المحافظ أن شهدت مدينة الزقازيق قيام شعبان أبو الفتوح رئيس المركز لمتابعة حملات قسم الإشغالات لتطهير حرم الطريق العام حيث تم رفع الضائع الباعة الجائلين واستندات المحال التجارية المعتدي أصحابها علي الأرصفة ،كما تم إزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية واستندات الإعلانات الغير مرخصة وتم مصادرة جميع المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد حى اول الزقازيق قيام عبد العاطي عبد الفتاح رئيس الحى ومسؤلى قسم الأشغالات برئاسة الحى بحملة مسائية لرفع الإشغالات بشارع المكاتب وحلقة السمك وداخل نطاق الحي بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

وفي حي ثان الزقازيق شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق حملة صباحية ومسائية بقيادة محمد أبو هاشم رئيس الحي و بالاشتراك مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالحي لإزالة الاشغالات وإعادة الانضباط للشوارع شملت الحملة المرور على منطقة فلل الجامعة ،شارع القومية ،وشارع الفتح ،ومنطقة الأثرية والقنطرة وشارع الحمام إلى جانب أماكن متفرقة بنطاق الحي، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وشهد مركز منيا القمح شن رئاسة المركز حملة إشغالات مكبرة بشارع سعد زغلول لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وإعادة الانضباط للشارع تحت إشراف الأستاذ أشرف عامر رئيس المركز.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.