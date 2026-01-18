TECNO تكشف عن أنحف هاتف بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد

كشفت TECNO، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الذكية، عن أحدث إصداراتها SPARK Slim، الذي يُعد أنحف هاتف ذكي في العالم بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد، بسُمك لا يتجاوز 5.93 مم. ويجمع الهاتف بين تصميم أنيق وهيكل فائق النحافة، دون المساس بالأداء أو القوة.

يأتي SPARK Slim ببطارية بسعة 5160 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، الشحن العكسي، وتقنية Bypass Charging، ما يوفر تجربة استخدام طويلة ومستقرة. ويعتمد الهاتف على معالج MediaTek Helio G200 مع اعتماد TÜV لضمان أداء مستقر حتى خمس سنوات، إلى جانب نظام تبريد متقدم.

يعكس التصميم الخلفي المصنوع من ألياف زجاجية مستوحاة من صناعات الطيران روح الشباب، مدعومًا بإضاءة Mood Light التفاعلية، وألوان أنيقة تشمل الأبيض والأسود. كما يتمتع الهاتف بزجاج Corning® Gorilla® Glass 7i ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP64.

بفضل تقنية Honeycomb Space Stacking، أعادت TECNO تنظيم المكوّنات الداخلية لتحسين استغلال المساحة بنسبة 12%، ما سمح بتقديم هيكل نحيف دون التضحية بالأداء.

SPARK Slim يُعد تجسيدًا لرؤية TECNO في تقديم أجهزة ذكية بتصميم عصري، وأداء موثوق، وتقنيات متقدمة تواكب تطلعات المستخدمين الشباب.