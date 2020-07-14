فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات "وادي الراحة" التي أقامتها المحافظة بطريق العين السخنة، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى آخر سبتمبر 2020.









وقال اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، إن المشروع يلبى جميع الطلبات المقدمة للمحافظة للحصول على مقابر، حيث تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع للحاجزين، والتي يبلغ عددها 5 آلاف جبانة بتكلفة بلغت 235 مليون جنيه، وتضم المرحلة الثانية 4500 جبانة بتكلفة 585 مليون جنيه.









وأكد محافظ القاهرة أن طلبات الحصول على مدفن سيتم تقديمها وسداد مقابلها إلكترونيًا ولن يتم النظر لأى طلبات تقدم باليد.









ومشروع جبانات وادى الراحة مقام على أرض تبلغ مساحتها 110 فدادين بجنوب مدينة القاهرة الجديدة، وتم إنشاؤه على مرحلتين ويضم 9500 جبانة محاطة بسور كبير لحمايتها، ويتوسطها مسجد على مساحة 600 م2، ويبلغ مسطح المدفن فيها 20 م2 وبها جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات، وتم بناؤها بالطوب الوردى، كما تم تصميم التقاطعات الداخلية للمدافن بشكل يمنع الحوادث والتصادمات، والمدافن مضاءة بالكامل بالطاقة الشمسية.









وتضم منطقة المدافن 10 مبانٍ إدارية بمسطح 100 م2 للمبنى الواحد للتُربية والمساعدين، وبها استراحة للمعزين لحمايتهم فى حالة التقلبات الجوية حتى انتهاء مراسم الدفن، كما أن الشوارع يتراوح عرضها من 12 م2 ــــ 16م2، ويبلغ عرض الممرات الداخلية حوالى 6 م2.









وسيتم تسليم الجبانة للمنتفع على الفور عقب سداد المبلغ واستيفاء المستندات المطلوبة في حالة سداده للمبلغ بالكامل دفعة واحدة، وفى حالة السداد على دفعات يتم فور قبول الطلب سداد مقدم التعاقد 25% من إجمالي المبلغ، ثم يسدد باقى المبلغ على ثلاثة أشهر متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد جميع المستحقات المالية والاطلاع على أصول المستندات، وسوف يضاف مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فورًا في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات، وسيتم الدفع بالكروت البنكية من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة أو من خلال مقرات فورى بلس.









وتقدم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg مرفق بها المستندات المطلوبة بصيغة pdf، على أن يتم تقديم الأصول عند الاستلام وتشمل المستندات بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر، على أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة وألا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول على مدفن من المحافظة، وأن يكون المتقدم متزوجا أو أرمل أو مطلقا، وستكون أولوية التخصيص طبقًا لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط وفي حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقًا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أى مسئولية مالية أو قانونية.