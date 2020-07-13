القاهرة تنتفض ضد مخالفات البناء.. إزالة العقارات المخالفة فى 3 أحياء ضمن الموجة 16.. صور

قاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملات مكثفة ورادعة للتصدي لمرتكبي مخالفات البناء في كافة أحياء العاصمة وإزالة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف.





جاء ذلك في إطار انطلاق أعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وإزالة مخالفات البناء العشوائي وغير المرخص.





وبدأت الحملة نشاطها بأحياء كوبري القبة، الشرابية، شرق مدينة نصر.





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في حي حدائق القبة، قامت أجهزة الحي بتنفيذ إزالة بالعقار المخالف ٦شارع أبو زيد القاضي إزالة حوائط العاشر والحادي عشر والثاني عشر وكذلك سقف الثاني عشر.





وفي حي الشرابية قامت أجهزة الحي بإزالة بناء مخالف بتقاطع شارع ترعة الجلاد مع شارع الكافور فى إطار التصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة.





وفي حي شرق مدينة نصر، قامت أجهزة الحي بإزالة تعديات على أملاك الدولة بشارع مصطفى أبو زهرة منطقة 2.





وأكدت محافظة القاهرة توالي الحملات الرادعة في كافة أحياء العاصمة إعلاء لكلمة القانون وحفاظا على حق الشعب في عدم الاستيلاء على مقدرات الدولة.