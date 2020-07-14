رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة لتنفيذ 13 قرار إزالة مخالفات بناء.. صور

قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة بحملة لتنفيذ قرارات الإزالة بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة و بمتابعة نائب المنطقة الشرقية ، بتفعيل قرارات الإزالة الوجوبية ومتابعة المباني المخالفة والإزالة في المهد وعرض المخالفين على النيابة العسكرية.





جاء ذلك برفقة مسؤولي قسم شرطة النزهة ومباحث النزهة وشرطة المرافق والإسكان والمحلات والإشغالات ومسئولى المربعات.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ القرار رقم 3550 كل سنه 2020 بالعقار 5 شارع المشد لازاله دورين و القرار رقم 3532 لسنه 2020 بالعقار رقم 30 شارع الامير لاي مصطفى عبد الرحمن بازاله ثلاث ادوارو القرار رقم 3567 في سنه 2020 بالعقار رقم 9 شارع الامل زهرة المدينة بإزالة 40 % بالردود .





كما تم تنفيذ القرار رقم 3553 لسنة 2020 بالعقار رقم 2 شارع عثمان جلال بازاله دورين و القرار رقم 3566 لسنة 2020 بالعقار رقم 73 شارع هارون الرشيد بازاله ضم الردود و عمل تنده حديد وصب خرساني للردود الايسر بالعقار علاوة على القرار رقم 3549 لسنة 2020 بالعقار رقم 12 شارع القائم مقام محمد فرح لتقديم المخالف تصالح ولحين البت فيه ، و القرار رقم 3564 لسنه 2020 بالعقار رقم 3 شارع الهدى من شارع يوسف مراد لو تقديم المخالف تصالح والحين البت فيه .





وشملت الحملة تنفيذ القرار رقم 3507 في سنه 2020 بالعقار رقم 33 شارع طه حسين لتقديم المخالف تصالح ولحين البت فيه ، اثناء تنفيذ القرار رقم 3565 لسنه 2020 بالعقار رقم 70 شارع عبد العزيز فهمى تبين انه مأهول بالسكان وجارى اتخاذ الاجراءات القانونيه بمعرفه النيابه العامه لتنفيذ .





كما تم تنفيذ القرار رقم 3551 لسنة 2020 بالعقار رقم 10 شارع عمار بن ياسر بإزالة تنده بمعرفة المخالف و تنفيذ القرار رقم 3530 لسنه 2020 بالعقار رقم 1 شارع القدس لتحويل الجراج لمخزن وتم عمل اجراءات اخلاء للمخزن لإعادته جراج ، و تنفيذ القرار رقم 3531 لسنه 2020 بالعقار 6 شارع محمد السيد وكنت وقد تبين أثناء التنفيذ لسقف الجراج الذي تم تحويله لمحل انه مشغول بالمنقولات تم عمل محضر لعرضة على النيابه العامه لإخلائه لتنفيذ الازالة .





وأثناء مرور الحملة تلاحظ قيام المخالف بالعقار رقم 10 شارع احمد القداح باستكمال الإزالة التي تمت لعدد ثلاث ادوار ومحاولته إعادتهم وتسكينهم تم حصر المتواجدين المدعين بملكيتهم للشقق والادوار المخالفة التي تمت الإزالة وتم ازاله الحوائط جميعها للشقتين بالدور السابع وتم تحرير محضر بالواقعة وإثبات قيام المخالف بإعادة الازاله للعرض على النيابة العسكرية والنيابة العامة لاخلاء الشقق واستكمال الازاله لتطبيق قرار رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة .



