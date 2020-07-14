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تعليم

طلاب الثانوية العامة: اللغة الفرنسية في مستوى الطالب العادي ومن السهل التفوق فيها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:46 م
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة 2020
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كريم ناصر - عدسة : كيرلس صلاح
أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة،  امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذى دام لفترة ساعتين. 

ورصدت صدى البلد آراء  الطلاب بمدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العينى بالقاهرة  بالامتحان، حيث قال على حسن أحد طلاب مدرسة قصر الدوبارة أن امتحان اللغة الفرنسية كان سهلا جدا جدا.

وأضاف محمد نادر ان الامتحان فى مستوى الطالب العادى و من السهل التفوق به، مشيرا إلى أن الامتحان كان فقط به جزئيات بسيطة بسؤال الجرامر تميز الطالب المتفوق . 

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية : الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الصينية.

واستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا
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