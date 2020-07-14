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تعليم

طلاب الثانوية العامة بأسيوط يشتكون من خطأ في نماذج امتحان اللغة الفرنسية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:45 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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إيهاب عمر
اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بأسيوط من وجود أخطاء بنماذج امتحان اللغة الأجنبية الثانية .

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا من لجنة امتحانات الثانوية العامة المنعقدة بمدرسة التحرير يفيد شكوى الطلاب من وجود أخطاء في نماذج "  أ رقم ١٩ " و "  ب رقم ١٨" و "  ج رقم ٢١ " و "  د رقم ٣٠ " بامتحان اللغة الفرنسية.
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كان 27 ألف و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة فى محافظة أسيوط ،أدوا اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، في 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.وذلك وسط تكثيف أمنى وإجراءات إحترازية وفرتها محافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم لهذا الشأن

جدير بالذكر انه أدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية

وتتمثل اللغة الاجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في اي من اللغات الاختيارية التالية : الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الصينية

واستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

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