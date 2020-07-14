طنطا يفسخ تعاقده مع الثنائي بيرنارد ولوانجا قبل استئناف الدوري

استقر مسئولو نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، علي فسخ التعاقد مع المهاجم الجابوني ماريو بيرنارد ولاعب الوسط الأوغندي تاديو لوانجا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.





ويأتي ذلك بناء على طلب ايمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا، لتقليل النفقات على النادي، خاصة أنه ليس في حاجة لخدماتهما الفنية في الفترة المقبلة، لضعف مستواهما الفني.





ويعاني نادي طنطا، من أزمة مالية منذ توقف مسابقة الدوري بسبب فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تآخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية.





وانتظم فريق طنطا، في معسكر مغلق بمدينة برج العرب، في اطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين مع تدريب الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، ويتم الاتفاق على مباريات ودية اخرى، لتجهيز اللاعبين لمباريات الدوري، الذي سيعود 6 اغسطس المقبل.