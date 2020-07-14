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رياضة

إبراهيم المصري: الأهلي لن يفرط في المنافسة على بطولات اليد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد إبراهيم المصري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الأهلي لن يفرط في المنافسة على الفوز بلقب بطولة الدوري، خاصة أن الفريق ينتظر بفارغ الصبر استئناف مسابقات الموسم الجاري، ويتدربون بجدية وحماس، منذ عودتهم للتدريبات، بعد قرار استئناف الناشط الرياضي.

وقال المصري إن اللاعبين والجهاز الفني بذلوا مجهودا كبيرا خلال فترة التوقف الماضية، للحفاظ علي لياقتهم البدنية، ويواصلون التدريب حاليا من أجل المنافسة على اللقب في ظل إجراءات احترازية ووقائية صارمة يطبقها النادي الأهلي، لحماية اللاعبين والاجهزة الفنية ،وفقا لتعليمات وزارة الصحة، وبروتوكول وزارة الرياضة.

وأضاف أن الحالة البدنية والفنية للاعبين تأثرت بالطبع ، نتيجة الغياب عن التدريبات الجماعية لفترة طويلة، ويحتاجون الى فترة إعداد مكثفة، مع الأخذ في الاعتبار أن اللاعبين مطالبون ببذل مجهود كبير للوصول الى جاهزية المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصري إلى أن الفريق لديه تحدي كبير وصعب ، في المنافسة على لقبي الدوري والكأس، وهناك إصرار كبير من اللاعبين للمنافسة على الألقاب وعدم التفريط بها، في ظل التدريبات البدنية والفنية والخططية التي يقوم بها الجهاز الفني الجديد بقيادة طارق محروس، استكمالا لما قام به اللاعبين من تدريبات في المنزل خلال فترة التوقف.

وألمح اللاعب إلى أن عودة الدوري واستكمال النشاط من جديد، سيسهم في تجهيز المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر، في ظل الآمال الكبيرة المعلقة على المنتخب بعد تتويجه بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في تونس، وقبلها الحصول على المركز الثامن في بطولة كأس العالم الماضية، وهو ما زاد من طموحاته في تحقيق أفضل إنجاز ممكن بالمونديال.

ووجه المصري رسالة إلى جماهير الأهلي، أكد فيها أن اللاعبين سيبذلون اقصي جهد ويقدمون كل ما لديهم من أجل المنافسة على البطولات، خاصة ان الفريق يضم عناصر قوية وقادرة على الفوز بالألقاب.

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