إبراهيم المصري: الأهلي لن يفرط في المنافسة على بطولات اليد

أكد إبراهيم المصري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الأهلي لن يفرط في المنافسة على الفوز بلقب بطولة الدوري، خاصة أن الفريق ينتظر بفارغ الصبر استئناف مسابقات الموسم الجاري، ويتدربون بجدية وحماس، منذ عودتهم للتدريبات، بعد قرار استئناف الناشط الرياضي.
وقال المصري إن اللاعبين والجهاز الفني بذلوا مجهودا كبيرا خلال فترة التوقف الماضية، للحفاظ علي لياقتهم البدنية، ويواصلون التدريب حاليا من أجل المنافسة على اللقب في ظل إجراءات احترازية ووقائية صارمة يطبقها النادي الأهلي، لحماية اللاعبين والاجهزة الفنية ،وفقا لتعليمات وزارة الصحة، وبروتوكول وزارة الرياضة.
وأضاف أن الحالة البدنية والفنية للاعبين تأثرت بالطبع ، نتيجة الغياب عن التدريبات الجماعية لفترة طويلة، ويحتاجون الى فترة إعداد مكثفة، مع الأخذ في الاعتبار أن اللاعبين مطالبون ببذل مجهود كبير للوصول الى جاهزية المباريات خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصري إلى أن الفريق لديه تحدي كبير وصعب ، في المنافسة على لقبي الدوري والكأس، وهناك إصرار كبير من اللاعبين للمنافسة على الألقاب وعدم التفريط بها، في ظل التدريبات البدنية والفنية والخططية التي يقوم بها الجهاز الفني الجديد بقيادة طارق محروس، استكمالا لما قام به اللاعبين من تدريبات في المنزل خلال فترة التوقف.
وألمح اللاعب إلى أن عودة الدوري واستكمال النشاط من جديد، سيسهم في تجهيز المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر، في ظل الآمال الكبيرة المعلقة على المنتخب بعد تتويجه بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في تونس، وقبلها الحصول على المركز الثامن في بطولة كأس العالم الماضية، وهو ما زاد من طموحاته في تحقيق أفضل إنجاز ممكن بالمونديال.
ووجه المصري رسالة إلى جماهير الأهلي، أكد فيها أن اللاعبين سيبذلون اقصي جهد ويقدمون كل ما لديهم من أجل المنافسة على البطولات، خاصة ان الفريق يضم عناصر قوية وقادرة على الفوز بالألقاب.