مرشح التجمع يتقدم بأورق ترشحه على المقعد الفردى في انتخابات الشيوخ بالشرقية

قال المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى بحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب: أن منصور عبد الغنى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الأهالى تقدم اليوم بأوراق ترشيحه فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردى عن حزب التجمع فى محافظة الشرقية ، وحصل على رمز المفتاح.





وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإنتخابات المركزية لحزب التجمع أعلنت عدم الإعلان عن أسماء مرشحى حزب التجمع فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ، إلا بعد تقديم أوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات.





وكان كشف المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى بحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب، عن أسماء المرشحين فى قائمة حزب التجمع لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.





وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن حزب التجمع توصل بعد مفاوضات مضنية مع الأحزاب على الحصول على 3 مقاعد لمرشحيه فى القائمة الانتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هؤلاء المرشحين تم الاتفاق عليهم بشكل نهائى.





وأكد الأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى لحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب، أن مرشحى حزب التجمع الثلاثة فى القائمة الإنتخابية هم الكاتبة الصحفية فريدة النقاش والتى ستترشح على قائمة القاهرة وأحمد شعبان أمين حزب التجمع فى الإسكندرية والذى سيترشح على قائمة الإسكندرية، بالإضافة إلى عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحزب التجمع والذى سيترشح على قائمة الجيزة.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وقد بدأ فتح باب طلبات الترشح اعتبارا من أمس السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.