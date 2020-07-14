للمرة الرابعة .. المقاصة يجري مسحة كوورنا قبل انطلاق مبارياته الودية

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة غدا الأربعاء المسحة الطبية الرابعة له على التوالى للتأكد بشكل نهائى من خلو الفريق من الإصابة بفيروس كورونا قبل انطلاق مبارياته الودية غدا استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز المقرر استئنافه خلال شهر أغسطس المقبل.
وأظهرت الثلاث مسحات طبية الماضية خلو المقاصة من الإصابة بالكورونا وهو ما أدى إلى عودة الفريق إلى التدريبات بشكل طبيعى على مدار الأيام الماضية .
ويدخل
فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت
المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات
الدوري.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي
وانبي واحد اندية الممتاز ايضا.
ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري
، حيث يخوض مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد
جهاز الرياضة العسكري.
كما يخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.