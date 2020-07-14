للمرة الرابعة .. المقاصة يجري مسحة كوورنا قبل انطلاق مبارياته الودية

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة غدا الأربعاء المسحة الطبية الرابعة له على التوالى للتأكد بشكل نهائى من خلو الفريق من الإصابة بفيروس كورونا قبل انطلاق مبارياته الودية غدا استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز المقرر استئنافه خلال شهر أغسطس المقبل.





وأظهرت الثلاث مسحات طبية الماضية خلو المقاصة من الإصابة بالكورونا وهو ما أدى إلى عودة الفريق إلى التدريبات بشكل طبيعى على مدار الأيام الماضية .







ويدخل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي وانبي واحد اندية الممتاز ايضا.

ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث يخوض مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.





كما يخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.