أسوان تتجمل لتكون في أبهى صورها أمام زائريها.. ورئيس الوزراء يتابع أعمال التطوير.. صور

طفرة غير مسبوقة تشهدها محافظة أسوان من أعمال التطوير والتجميل الذى سيجعلها بانوراما جمالية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من السائحين والزائرين من السياحة الداخلية والخارجية.





وفى هذا الإطار يجرى حاليًا مشروع تطوير شامل يضم السوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درة النيل.





وقد قام اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة أسوان بتفقد أعمال التطوير التي يشهدها السوق السياحي بمدينة أسوان.





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وقد رافقه كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.





واستمع رئيس الوزراء لشرح موجز من جانب المسئول عن تنفيذ المشروع حول أعمال التطوير التى تتم به والموقف التنفيذىلها حيث أن هذه الأعمال تمتد من ميدان المحطة حتى شارع صلاح الدين بتكلفة قدرها نحو 80 مليون جنيه ، وتتضمن تطوير البنية التحتية التي تخدم المشروع ، وكذا تطوير الأرضيات والممرات الموجودة داخل السوق، وإنشاء بوابات للدخول والخروج، بجانب تطوير واجهات ولافتات المحلات لتصبح موحدة الشكل، وكذا تركيب مظلة لتغطية السوق، ومن المخطط الانتهاء من مشروع السوق السياحي مطلع العام 2021 .





كما أستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن أعمال تطوير ميدان المحطة، والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق المحيطة، وإزالة الجزيرة الوسطى، وإنشاء نافورة راقصة عليها، فضلًا عن إقامة العديد من البرجولات وتكثيف الزراعات في مختلف أنحاء الميدان، وكذا إقامة أماكن انتظار لكل من الأفراد والسيارات.





وعقب ذلك أستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقو الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي يتم تنفيذها بساحة المحافظة (حديقة درة النيل) والتي تتضمن إقامة ساحة ترفيهية، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل الأرضيات والمسطحات الخضراء، وتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالمشروع، إلى جانب إقامة برجولات خشبية، وعدد من التماثيل لشخصيات معروفة؛ تخليدًا لذكراهم.



