عميد علوم عين شمس: انطلاق امتحانات طلاب الدراسات العليا 22 أغسطس

يذكر أنه تم بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية العلوم 11 يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الجامعة، منوها بأنه تم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات إضافةً إلي شراء جوانتيات.

وأكد أنه سيبدأ تعقيم الطلاب منذ دخولهم إلي باب الكلية، وتم وضع دوسات بيها معقمات ووضع جيل في الأيدي في كل أماكن الكلية.





وأشار إلى أنه تم توزيع عدد كبير من المداخل للطلاب حتي لا يحدث تكدس للطلاب وقياس درجات الحرارة، وسوف يتم عمل حجر صحي للأوراق، بحث إن الأوراق تظل في الكنترول 48 ساعة قبل تسليمها لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس.





وأوضح أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول دون ارتداء الكمامة، موضحا أنه توجد كاميرات مراقبة وهذا لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري وإلزام الطلاب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة.