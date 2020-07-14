بدون مكياج.. سمر مرسي تستمتع بإجازة الصيف

شاركت الفنانة سمر مرسي ، جمهورها صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهرت سمر مرسي خلال قضاء إجازتها الصيفية مرتدية بدى كت باللون الوردى، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.









تعاقدت النجمة سمر مرسي على بطولة مسلسل حتى لا يطير الدخان، والذي من المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.









المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، وجار تعاقد باقي أبطال العمل، ومن إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية حتى لا يطير الدخان لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.









حتى لا يطير الدخان رواية لأحسان عبد القدوس، وسبق وقدمت في فيلم سينمائي عام 1984، وشارك في بطولة الفيلم آنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان.









يُذكر أن "سمر" تواجدت رمضان الماضي من خلال مسلسل "لمس أكتاف" مع كل من ياسر جلال، وفتحى ‏‏عبد الوهاب، وحنان ‏مطاوع، وإيمان العاصي.



