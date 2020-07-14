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فن

بدون مكياج.. سمر مرسي تستمتع بإجازة الصيف

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:11 م
سمر مرسي
سمر مرسي
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محمد بدران
شاركت الفنانة سمر مرسي، جمهورها  صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت سمر مرسي خلال قضاء إجازتها الصيفية مرتدية  بدى كت باللون الوردى، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.


تعاقدت النجمة سمر مرسي على بطولة مسلسل حتى لا يطير الدخان، والذي من المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.


المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، وجار تعاقد باقي أبطال العمل، ومن إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية حتى لا يطير الدخان لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.


حتى لا يطير الدخان رواية لأحسان عبد القدوس، وسبق وقدمت في فيلم سينمائي عام 1984، وشارك في بطولة الفيلم آنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان.


يُذكر أن "سمر" تواجدت رمضان الماضي من خلال مسلسل "لمس أكتاف" مع كل من ياسر جلال، وفتحى ‏‏عبد الوهاب، وحنان ‏مطاوع، وإيمان العاصي.

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Hi .. it’s been a while ☺️ As much as I’m grateful for the success of Merna but I felt like I needed time off social media to just be me and do me (I also had to shoot a guest appearance in the upcoming sci-fi movie Moussa by Peter Mimi, which was so exciting for me) That said, I think I’m taking my time off to meditate, read, work out, cook and I also learned gardening which is so cool to plant a seed and watch it grow but most importantly I’ve been spending more time with my family & practicing self-love ♥️ I hope you’re all safe & healthy & having a good summer despite the changes & challenges the world is going through but I think it was a precious opportunity to look within, to grow, to heal & to love! xoxo

A post shared by Samar Morsi | سمر مرسي (@samarmorsi) on

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