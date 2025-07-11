حوار مجتمعي لمناقشة تعديل المخطط التفصيلي لـ بيلا بكفر الشيخ.. الأحد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، عن تنظيم حوار مجتمعي؛ لمناقشة الطلبات المطلوبة لاعتماد تعديل تحديث المخطط التفصيلي العام لبعض المناطق بمدينة بيلا، يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري الساعة 1 ظهراً، وذلك بديوان مجلس مدينة بيلا، بإشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

ومن المقرر، أن يتناول الحوار المجتمعي، التسيير في إجراءات تراخيص البناء بالمدينة وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، وتوضيح الطلبات المطلوب لاعتماد تعديل المناطق التالية «حي حديقة السلام - حي أطلس - حي الصنايع - حي المؤسسة - حي مصنع الكراسي»، بمشاركة المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة والمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية، وحضور مدير ومهندسي الإدارة الهندسية بديوان مجلس مدينة بيلا.