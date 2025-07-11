خلوا بالكم.. تنويه مهم للراغبين في الالتحاق بجامعة كفر الشيخ الأهلية

تهيب جامعة كفر الشيخ بجميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم التعامل أو الانسياق وراء أي صفحات أو مواقع غير رسمية تنشر أخبارًا أو معلومات تخص جامعة كفر الشيخ الأهلية، سواء بشأن مواعيد التقديم أو دفع المصروفات أو أي إجراءات تخص القبول.

وتؤكد جامعة كفر الشيخ أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن فتح باب التقدم لجامعة كفر الشيخ الأهلية أو موعد التقديم حتى الآن أو الإعلان عن أي مصروفات مطلوب سدادها للالتحاق بالجامعة.

كما تؤكد الجامعة أن الجهات الرسمية الوحيدة المعتمدة لنشر الأخبار والمعلومات الدقيقة هي:

الصفحة الرسمية لجامعة كفر الشيخ على فيسبوك:

https://www.facebook.com/share/1CB2WtwVTf/

الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة كفر الشيخ:

https://www.kfs.edu.eg

الموقع الرسمي لجامعة كفر الشيخ الأهلية:

http://knu.edu.eg

يرجى توخي الحذر وعدم مشاركة أي بيانات أو معلومات عبر مصادر غير معتمدة، حفاظًا على مصلحتكم.. مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح.