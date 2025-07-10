جراحة ناجحة لتركيب جهاز تعويضي لضعف الانتصاب بجامعة كفر الشيخ | صور

نجح فريق طبي متخصص بوحدة جراحات الذكورة والضعف الجنسي بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة كفر الشيخ، في إجراء أول عملية جراحية دقيقة لتركيب جهاز تعويضي لعلاج أحد المرضى الذين يعانون من ضعف جنسي شديد.

جاء هذا تحت برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور جمال شمس، مدير المستشفيات الجامعية.

ضم الفريق الطبي كلاً من: الدكتور طارق عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، الذي أجرى الجراحة بمهارة فائقة، بمشاركة الدكتور أحمد البحيري، المدرس المساعد بالقسم، والدكتورة إيناس سلطان، المدرس المساعد بقسم التخدير، وفريق التخدير المتميز، بالإضافة إلى طاقم التمريض بغرفة العمليات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

ومن جانبه، أكد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن العملية تمثل نقلة نوعية في مجال جراحات الذكورة، والتي تُعد من العمليات المعقدة والمتقدمة التي تواكب أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في علاج حالات ضعف الانتصاب.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة للأمل أمام المرضى، ويعكس التزام المستشفيات الجامعية بتقديم رعاية صحية متطورة وفق أعلى المعايير.