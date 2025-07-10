رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة النظافة بميدان الساعة.. صور

تفقد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، أعمال رفع كفاءة ميدان الساعة بوسط العاصمة، لمتابعة تنفيذ خطة التجميل وتحسين المظهر الحضاري.

يأتي هذا في إطار توجيهات، محافظ كفر الشيخ، بشأن استمرار أعمال تطوير الميادين الحيوية والارتقاء بالهوية البصرية للمدينة.

وشملت أعمال التطوير بالميدان إعادة تنسيق المسطحات الخضراء، وتجميل الأرصفة، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتشجير والتنسيق العام للموقع، زيادة على تركيب صناديق قمامة إضافية تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، بما يليق بالمواطنين ويعكس الطابع الحضاري لعاصمة المحافظة.

رافق رئيس المدينة، خلال الجولة، خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وعدد من التنفيذيين المعنيين، لمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والجدول الزمني.

وأكد رئيس المدينة أن رفع كفاءة النظافة بعاصمة المحافظة مستمرة، تشمل عددًا من الميادين والمحاور الحيوية بمدينة كفر الشيخ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.