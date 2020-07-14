اتفقا على زيادة حجم التبادل التجاري .. ترامب وأردوغان يبحثان الوضع الليبي هاتفيا

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، عددا من القضايا الإقليمية أبرزها الملف الليبي.





وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن “أردوغان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا، الثلاثاء”.





وأوضح البيان أن الاثنين بحثا عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها الملف الليبي فضلا عن العلاقات بين البلدين.





كما اتفقا على العمل بشكل وثيق لتحقيق استقرار دائم في ليبيا، إضافة إلى هدف الوصول إلى 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن.