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منوعات

30 % من الشباب معرضون للإصابة بـ كورونا بمضاعفات خطيرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:13 م
اختبار للكشف عن الإصابة
اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
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أماني إبراهيم
توصلت دراسة جديدة إلى أن واحد من كل ثلاثة أشخاص بالغين، معرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأعراض حادة.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فإن الشباب هم الفئة الأقل تعرضا للإصابة بأعراض حادة للفيروس المستجد، وهي الفئة التي يتراوح أعمارها من 18 إلى 49 عاما، ويمثلون حوالي25% من مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، و2% فقط من الوفيات.

وشكل الذي يتجاوز عمرهم 65 عاما نسبة 43 % من المرضى و80% من الوفيات، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكن وفقا لدراسة جديد فام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا، أقرت بأن واحد من كل 3 بالين معرض للإصابة بأعراض قوية لفيروس كورونا.

واعتبر المرضى أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات إذا كان لديهم عامل مرضى واحد على الأقل مزمن، مثل التدخين، أو مرض مزمن مثل أمراض القلب أو السكري أو الربو أو السمنة أو أمراض المناعة الذاتية.

واكتشف الباحثون أن التدخين واحدا من أكثر عوامل الخطر انتشارا بالنسبة للأشخاص في أواخر سن المراهقة، وحوالي 9% من مرضى الربو معرضون للخطر، و12 % من مدخني التبغ في الثلاثينات.
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