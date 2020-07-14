AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المحجوب: جاهزون ومستعدون لأي هجوم محتمل من القوات التركية والمرتزقة السوريين ..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:45 م
العميد خالد المحجوب
العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي
Advertisements
محمود محسن
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إنه "لا يعتقد أن الخطوات العسكرية التركية قادرة على الحشد، وهي تعيد الحسابات أكثر من مرة".

وأضاف "المحجوب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on"، "نحن جاهزون ومستعدون لأي هجوم محتمل من القوات التركية والمرتزقة".

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أنه يوجد أكثر من 10 آلاف عنصر من المرتزقة السوريين، مؤكدا أنه من الصعب تقدمهم في الأراضي الليبية خاصة أنها مفتوحة وتتطلب غطاء جويًا.

وأشار إلى أن تركيا مازالت تعول على رفع سقف التصريحات الإعلامية ولكنها فى المعركة تخسر كل شىء، مؤكدا أن الموقف معقد جدا بالنسبة إلى تركيا.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن الحديث عن معركة كبرى فى سرت خلال ساعات هو مجرد تهويل تركي ونحن جاهزون للمواجهة مع تركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الجيش الليبي": تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: لم تقع أي معارك عسكرية في سرت بالأمس

الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة

الجيش الليبي: قصف قاعدة الوطية ضربة موجعة

العميد خالد المحجوب: تركيا تواصل إرسال الإمدادات العسكرية والمرتزقة لليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق..فيديو

مسؤول بالجيش الليبي: تركيا تعيد حساباتها والحرب ستكون معركة تكسير عظام

ترشيحاتنا

هل تجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر بعشر دقائق؟.. شاهد رد الإفتاء

محافظة القاهرة: تفحم 31 سيارة وإصابة 7 في حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية

الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

عباس شراقى : إثيوبيا ستوقع اتفاق ملئ سد النهضة مع مصر في اللحظات الأخيرة

عداد كورونا .. الصحة: 83930 مصابا .. وشفاء 25544 .. و4008 وفيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة