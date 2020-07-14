المحجوب: جاهزون ومستعدون لأي هجوم محتمل من القوات التركية والمرتزقة السوريين ..فيديو

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إنه " لا يعتقد أن الخطوات العسكرية التركية قادرة على الحشد، وهي تعيد الحسابات أكثر من مرة".





وأضاف "المحجوب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on"، "نحن جاهزون ومستعدون لأي هجوم محتمل من القوات التركية والمرتزقة".





وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أنه يوجد أكثر من 10 آلاف عنصر من المرتزقة السوريين، مؤكدا أنه من الصعب تقدمهم في الأراضي الليبية خاصة أنها مفتوحة وتتطلب غطاء جويًا.





وأشار إلى أن تركيا مازالت تعول على رفع سقف التصريحات الإعلامية ولكنها فى المعركة تخسر كل شىء، مؤكدا أن الموقف معقد جدا بالنسبة إلى تركيا.



