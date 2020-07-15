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بين الناس

سكان منشأة عبد الله بالفيوم يستغيثون من استمرار انقطاع المياه

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن السيد أحمد، من أهالى منشأة عبدالله بمركز الفيوم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الانقطاع الدائم والمتكرر للمياه ومعاناة الأهالي في قضاء احتياجاتهم المنزلية واليومية من مياه الشرب .

وقال فى رسالته : رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة.

وطالبنا بإحلال وتجديد الخط، لأن المواسير أصابها الصدأ.

التواصل مع القارئ :  01062120465
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" ، خدمة استقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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