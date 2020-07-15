طائرة نقلته لـ مستشفى المعادي العسكري.. ابنة مكرم محمد أحمد: حالته مستقرة.. ومؤسسات الدولة ساندتنا.. فيديو

قالت أمنية مكرم محمد أحمد ابنة الكاتب مكرم محمد أحمد، إن والدي وصل إلينا الساحل الشمالي أمس وبعدها تفاجأنا أن يده بها مشكلة وأكدت أنها كانت تؤلمه منذ 3 أيام وهو لم يفصح لأحد.





وأضافت أمنية مكرم محمد أحمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر ، والدي لا يستطيع أن يرفع يده وأكد أن الجزء الأيسر بالكامل كانت به مشكلة .





، أن "وجه وعين وفم" والدى كان بها ورم، وبعدها أكد الطبيب أنه يجب ان يذهب الى مستشفى؛ حتي يتم إجراء رسم مخ له. وأوضحت أمنية مكرم بهاأكدأنهالىمستشفى؛





ونوهت الى أن القائمين على مستشفى العلمين، اهتموا بهم جدا، فهو مستشفى مجهز علي اعلي مستوي، وأكدت ان والدها لديه جلطة في يده اليسري تؤثر علي قدميه وعلى الحركة.





واكملت أن والدها دخل بعدها إلى العناية، مؤكدة ان مؤسسات الدولة تواصلوا معها بشكل رسمي، وتم ارسال طائرة لنقله إلى مستشفى المعادي العسكري.



