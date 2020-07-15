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توك شو

لكل واحد مشط.. استشاري المناعة توجه رسائل مهمة للمواطنين تجنبًا لـ كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:38 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة والتغذية، إن السبب فى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا كورونا الفترة الماضية؛ ناتج عن تجمعات عيد الفطر، ولكن فى الفترة الحالية نجد ثباتا فى معدلات الإصابة.

وأضافت استشاري المناعة خلال حواره ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين التزمت بتعليمات وزارة الصحة.

وأشارت استشاري المناعة إلى أن ارتداء الكمامة والتباعد؛ أصبح أسلوب حياة لمعظم المواطنين، مؤكدة "بعض المواطنين غير الملتزمين أصبحوا ملتزمون فى الفترة الأخيرة".

ولفتت استشاري المناعة، إلى أن المواطنين عليهم الحفاظ على الوزن، وذلك لعدم تأثير المناعة، مؤكدة أن السمنة تؤثر على المناعة.

وأوضحت، أن دهون البطن أهم أسباب نقص المناعة، ولذلك نطالب المواطنين بتناول المأكولات الصحية والطازجة.

وطالبت أن يكون لكل شخص أدواته الخاصة، مؤكدة "مفيش مشكلة أن يكون لكل واحد مشط خاص به؛ لعدم انتقال فيروس كورونا".
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