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انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:43 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والحالات الحرجة، إنه منذ 10 أيام نشهد انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات بـ فيروس كورونا وهذا المنحنى ممتاز يدل على أن المنظومة الصحية في مصر تعمل في الطريق الصحيح وان بروتوكولات العلاج تحقق نتائج جيدة .

وأضاف شريف وديع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، قائلا: "نحن في حالة تفاؤل ولكن على المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ".

وتابع: "عدد المصابين على أجهزة التنفس الصناعي 111 حالة فقط  وتتوافر أماكن في مستشفيات العزل ".

ولفت: "مصر محروسة بسبب الخطة الاحترازية المنتظمة ووعي المواطن بمخاطر فيروس كورونا ".

 وأكمل شريف وديع :"  كل التحية والتقدير إلى الأطقم الطبية التي يواجهون فيروس كورونا على الخطوط الأمامية ".

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