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الكيرف بينزل.. الصحة: أرقام الإصابات في انحسار.. ولا يستطيع أحد توقع موجة ارتدادية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:42 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة،إنه هناك تراجع في أعداد الإصابات والوفيات منذ أسبوع وحتى الأن .

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم " :"  لا توجد شكاوى بعد توافر أماكن في المستشفيات وهناك أماكن كثيرة في مستشفيات الجمهورية ".

وتابع خالد مجاهد:"  لا يستطيع أن يتوقع أحد  حدوث موجة ارتدادية لفيروس كورونا في مصر ".

واكمل خالد مجاهد:"  اكتسبنا خبرة كبيرة في مواجهة فيروس  كورونا ولدينا منظومة صحية قوية قادرة على  مواجهة الازمة".

ولفت خادل مجاهد:"  يعود الفضل  في قوة المنظومة الصحية إلى حزمة من المبادرات العلاجية ومبادرة 100 مليون صحة "، مضيفا:"  الكيرف بينزل  وأرقام الإصابات  في انحسار".

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