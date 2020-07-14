الكيرف بينزل.. الصحة: أرقام الإصابات في انحسار.. ولا يستطيع أحد توقع موجة ارتدادية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ،إنه هناك تراجع في أعداد الإصابات والوفيات منذ أسبوع وحتى الأن .





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم " :" لا توجد شكاوى بعد توافر أماكن في المستشفيات وهناك أماكن كثيرة في مستشفيات الجمهورية ".





وتابع خالد مجاهد:" لا يستطيع أن يتوقع أحد حدوث موجة ارتدادية لفيروس كورونا في مصر ".





واكمل خالد مجاهد:" اكتسبنا خبرة كبيرة في مواجهة فيروس كورونا ولدينا منظومة صحية قوية قادرة على مواجهة الازمة".





ولفت خادل مجاهد:" يعود الفضل في قوة المنظومة الصحية إلى حزمة من المبادرات العلاجية ومبادرة 100 مليون صحة "، مضيفا:" الكيرف بينزل وأرقام الإصابات في انحسار".



