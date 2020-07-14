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القومي للبحوث: بدء خطوات الاختبارات السريرية لبعض الأدوية واللقاحات الخاصة بـ كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:57 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور محمد أحمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه تم البدء في  خطوات الاختبارات السريرية لبعض الأدوية واللقاحات  الخاصة بـ فيروس كورونا .
 
وأضاف محمد أحمد علي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" يتم تحضير الملف وتقديمه للجنة  أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقة ثم يحدد أماكن إجراء الاختبارات السريرية".

وتابع محمد أحمد:"  يتم العمل على لقاحات وأدوية  في مرحلة التجارب ".

وأكمل محمد أحمد:"  تم إجراء مسح لكل الأدوية المتواجدة في مصر والتي تستخدم كمكملات غذائية، وجدنا  المواد التي لها تأثير على فيروس كورونا في مكملات غذائية".

ولفت محمد أحمد علي:"  تم العمل على كل الأمصال التي يحصل عليها الأطفال وتم استخدامه على حيوانات التجارب ولم نجد اي تفاعل بينها وبين فيروس كورونا".
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