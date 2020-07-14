القومي للبحوث: بدء خطوات الاختبارات السريرية لبعض الأدوية واللقاحات الخاصة بـ كورونا

قال الدكتور محمد أحمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه تم البدء في خطوات الاختبارات السريرية لبعض الأدوية واللقاحات الخاصة بـ فيروس كورونا

وأضاف محمد أحمد علي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" يتم تحضير الملف وتقديمه للجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقة ثم يحدد أماكن إجراء الاختبارات السريرية".





وتابع محمد أحمد:" يتم العمل على لقاحات وأدوية في مرحلة التجارب ".





وأكمل محمد أحمد:" تم إجراء مسح لكل الأدوية المتواجدة في مصر والتي تستخدم كمكملات غذائية، وجدنا المواد التي لها تأثير على فيروس كورونا في مكملات غذائية". تأثير



