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فن

بعد خيانة زوجته له.. شاهد ماذا فعل المصريون لدعم ويل سميث؟

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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مريم عزت
تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "فيسبوك وتويتر" خلال الأيام الماضية، خبر اعتراف جادا بينكيت سميث , لزوجها النجم العالمي ويل سميث، بخيانتها له . 
وتفاعل المصريون مع الخبر بشكل كبير وملحوظ  ولكن لابد من ظهور خفة الدم فى تلك المواقف وانهال عدد كبير من الكوميكس على هذا الخبر . 

لم يكتف المصريون بالكوميكس فقط؛ ولكن قاموا بدعم النجم ويل سميث على طريقتهم الخاصة فقاموا بعمل تعليقات كثيرة على صورة قديمة لهم عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " , وجاء أبرزها كالاتي: 

"ولا تزعل يا ويل يا اخويا تستاهل ست ستها .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. طب والله انت الكسبان.. شايفه ف عينك نظره حزن ياويل ياخويا.. ربي يعوضك خير يا سميث ، هذا حال الدنيا مره لينا ومره علينا.. ايه يا مصريين يا رجاااااله.. والله يا ويل ي اخويا انت الكسبان اسمع مني".

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كما جاءت من بين التعليقات: "تقريبا احنا اللي فكرناه انه المفروض يزعل.. ارفع عليها قضية رد شرف عشان شرفك اتمرمغ فى التراب يا ويل .. ما هو يا ويل يا ابنى كنت لازم تسأل عنها بردو قبل ما تتجوزها.. هى دى اللى انت زعلان عشانها؟". 

من ناحية أخرى، قال سميث إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما، حيث قال لها: "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".

جدير بالذكر أن "ويل" و"جادا" التقيا أول مرة في عام 1994، وتطورت علاقتهما إلى علاقة رومانسية، على الرغم من أنه كان ما زال متزوجًا في ذلك الوقت من شيري فليتشر، وبعد انفصال ويل وشيري في العام نفسه؛ أصبحت علاقته بـ"جادا" رسمية، حيث أعلنا زواجهما عام 1997.

Posted by Will Smith on Monday, June 1, 2009
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