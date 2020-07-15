بعد خيانة زوجته له.. شاهد ماذا فعل المصريون لدعم ويل سميث؟

من ناحية أخرى، قال سميث إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما، حيث قال لها: "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".





جدير بالذكر أن "ويل" و"جادا" التقيا أول مرة في عام 1994، وتطورت علاقتهما إلى علاقة رومانسية، على الرغم من أنه كان ما زال متزوجًا في ذلك الوقت من شيري فليتشر، وبعد انفصال ويل وشيري في العام نفسه؛ أصبحت علاقته بـ"جادا" رسمية، حيث أعلنا زواجهما عام 1997.