أشهر الأغاني التراثية والوطنية.. الأوبرا تكتب حدوتة مصرية السبت ١٨ يوليو

حدوتة مصرية تكتبها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر من خلال كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتدريب الدكتورة داليا حسنين وذلك فى الثامنة مساء السبت ١٨ يوليو على مسرح النافورة.





يبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم يشدو الاطفال الموهوبين بباقة من اشهر الاغانى التراثية والوطنية منها الفن ، على بلد المحبوب ، يا ورد مين يشتريك ، امتى الزمان ، مضناك ، زى الهوا ، يا وابور قول لى ، النور مكانه فى القلوب ، بلد التاريخ ، شعر تحية لجيش مصر والشهداء ، سلم ع الشهدا ، مصر التى فى خاطرى ، الجيل الصاعد ، مصر يا ام الدنيا ، الله ع المستقبل ، مصريتنا ، يا اغلى اسم فى الوجود ، انا ابن مصر ، الوطن الاكبر .. اداء اسماء الدسوقى ، شادى جهاد ، احمد فريد.





واحمد محمود ، غادة ، محمد يسرى ، يوسف حسن ، احمد مجدى ، الاء الشربينى ، مازن علوان ، رحمة ضاحى ، لوجين ، مصطفى ناصر ، اسراء عصام ، يوسف حسن ، ملك عادل ، يوسف عزت ، ماجدى الحسينى ، احمد السواحلى ، كما تتغنى اصغر مطربة فى مصر ووزراة الثقافة سيليا محمد ( 3 سنوات ونصف ) بـ تعرف تتكلم بلدى.





يذكر ان مركز تنمية المواهب تأسس عام 1992 بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام لتعليم البيانو ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون وغيرها الى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد اقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية وذلك تشجيعًا لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسى .