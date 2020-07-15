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رياضة

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:15 م
آرسنال ضد ليفربول
آرسنال ضد ليفربول
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إسراء أشرف
يحل نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره آرسنال، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب "الإمارات"، معقل الجانرز.

وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس 1، 2، 11، بتعليق رؤوف خليف.


ويتصدر ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 93 نقطة، وبفارق 21 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما يأتي آرسنال في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.
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