يحل نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ، ضيفًا على نظيره آرسنال، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.









موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي





تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب "الإمارات"، معقل الجانرز.





وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس 1، 2، 11، بتعليق رؤوف خليف.







